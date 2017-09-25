Trabzonspor'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Ersun Yanal'a kesildi. Son olarak ligde Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan Bordo Mavililerde teknik direktör Ersun Yanal ile ayrılık kararı verildi. Yanal'ın tazminatı konusunda yönetimle görüşmelere devam ederken Süper Ligde hoca arayışında olan Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Ersun Yanal'a yeşil ışık yaktı.

SON GÖRÜŞME YAPILACAK

Trabzon basınında çıkan haberlere göre; Antalyaspor'un, Ersun Yanal ile görüşerek prensip anlaşmasına vardığı ve hocanın Trabzonspor yönetimi ile yapacağı son görüşmenin ardından Antalyaspor'un yeni teknik patronu olacağı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada