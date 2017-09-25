DAHA TRABZON'DAN AYRILMADAN YENİ TAKIMIYLA EL SIKIŞTI
Trabzonspor'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Ersun Yanal'a kesildi. Son olarak ligde Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan Bordo Mavililerde teknik direktör Ersun Yanal ile ayrılık kararı verildi. Yanal'ın tazminatı konusunda yönetimle görüşmelere devam ederken Süper Ligde hoca arayışında olan Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Ersun Yanal'a yeşil ışık yaktı.
SON GÖRÜŞME YAPILACAK
Trabzon basınında çıkan haberlere göre; Antalyaspor'un, Ersun Yanal ile görüşerek prensip anlaşmasına vardığı ve hocanın Trabzonspor yönetimi ile yapacağı son görüşmenin ardından Antalyaspor'un yeni teknik patronu olacağı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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