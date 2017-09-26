DAKİKA BİR, GOL BİR! IRKÇI PARTİ AFD: İSLAMİYET ALMANYA'YA AİT DEĞİL
Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Genel Başkan Yardımcısı, seçim sonuçlarına ilişkin, İslamiyet'in Almanya'ya ait olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu.
Almanya'daki seçimlerden yüzde 13.5 oy alarak 2. Dünya savaşından beri ilk kez meclise girmeyi başaran ırkçı parti AfD'nin genel başkanı, zaferi değerlendirdi.
"İSLAMİYET ALMANYA'YA AİT DEĞİL"
AfD Genel Başkanı Frauke Petry, düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimde bekledikleri başarıyı yakaladıklarını vurgulayan Petry, "Dün Almanya demokrasisi için büyük bir gündü" dedi. AfD Genel Başkan Yardımcısı Jörg Meuthen ise, İslamiyet'in Almanya'ya ait olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu.
İSLAM VE GÖÇ KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR
Göçmen karşıtı açıklamaları ve eylemleriyle bilinen AfD, Almanya'daki okullarda ve üniversitelerde başörtü yasağı getirilmesi, ülkede sünnetin ve ezan okunmasının yasaklanması talepleriyle gündeme gelmişti.
Kaynak: haberinburada
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