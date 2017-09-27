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Dalmaya gitti, karnını ısıran köpek balığıyla birlikte geri döndü

DALMAYA GİTTİ, KARNINI ISIRAN KÖPEK BALIĞIYLA BİRLİKTE GERİ DÖNDÜ

Amerikalı adam dalış yaptığı sırada, köpek balığı tarafından ısırıldı. Karnını bırakmayan köpek balığıyla tekneye geri çıkan adamı arkadaşları kurtardı.

Tarih : 27 Eylül 2017, 18:50
Puan Ver : Dalmaya Gitti, Karnını Isıran Köpek Balığıyla Birlikte Geri Döndü(6/10)2

Amerika'da yüzmeye giden adamı karından köpek balığı ısırdı.

DALIŞ YAPIYORDU

İlginç olay ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. Dalış yapan bir adam, köpek balığının saldırısına uğradı.

ISIRDI, BIRAKMADI

Karnından ısıran köpek balığından kurtulamayan adamın yardımına arkadaşları koştu. Hayvan, bıçakla kesilerek çıkarılabilirken acı içindeki adam da rahat bir nefes aldı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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