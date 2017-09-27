Amerikalı adam dalış yaptığı sırada, köpek balığı tarafından ısırıldı. Karnını bırakmayan köpek balığıyla tekneye geri çıkan adamı arkadaşları kurtardı.

Amerika'da yüzmeye giden adamı karından köpek balığı ısırdı.

DALIŞ YAPIYORDU

İlginç olay ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. Dalış yapan bir adam, köpek balığının saldırısına uğradı.

ISIRDI, BIRAKMADI

Karnından ısıran köpek balığından kurtulamayan adamın yardımına arkadaşları koştu. Hayvan, bıçakla kesilerek çıkarılabilirken acı içindeki adam da rahat bir nefes aldı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: haberinburada