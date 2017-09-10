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DAMADIN AĞABEYİ MAGANDA KURŞUNUNA KURBAN GİTTİ


Damadın ağabeyi maganda kurşununa kurban gitti
Tarih : 10 Eylül 2017, 17:10
Puan Ver : Damadın Ağabeyi Maganda Kurşununa Kurban Gitti(7/10)3

Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen düğün eğlencesinde damadın ağabeyi Yılmaz Tunç, pompalı tüfekten çıkan saçmalarla can verdi. Tunç'un düğünde kepçeye tutunduğu anlar ve kendisini vuran şahsın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Yunak ilçesi merkez Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat Furkan Tunç'un düğün eğlencesi sırasında Ahmet Ulusoy pompalı tüfekle havaya ateş açmak istedi. Ancak Ahmet Ulusoy, tüfeği havaya kaldıramadan tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması sonucu yakın mesafedeki damadın ağabeyi Yılmaz Tunç tüfekten çıkan saçmaların kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Yılmaz Tunç, ambulansla Akşehir'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Yılmaz Tunç, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti.

BİR GÜN ÖNCE BERABER EĞLENMİŞLER

Öte yandan, Yılmaz Tunç'un Cuma gün akşam düzenlenen düğün eğlencesinde ölümüne sebep olan Ahmet Ulusoy ile birlikte eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntüde, damadın ağabeyi Yılmaz Tunç'un, belinden bağlanan halatla bir kepçe ile havaya kaldırılarak eğlence alanında oynayanların üzerine havadan sarkıtıldığı görülüyor. Bu sırada aşağıda halay çekenlerden halay başı olan Ahmet Ulusoy da Yılmaz Tunç'un ayağına dokunmaya çalışıyor. Yine düğün eğlencesi sırasında tüfekle ateş açılıyor ve silah sesleri duyuluyor. Yaşanan üzücü olayın ardından Cuma günü başlayan ve bugün gelin alma merasimi ile sona erecek olan düğün iptal oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli Ahmet Ulusoy gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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