DAMADIN ZOR ANLARI! ÜZERİNE YOĞURT, SİRKE VE UN DÖKÜP YIKADILAR
Sakarya'da damadın arkadaşları tarafından damadın üzerine sirke, ketçap, yoğurt ve un döküldü. Daha sonra hortumla su tutup yıkanan damat zor anlar yaşadı.
Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, arkadaşları, damadın üzerine sirke, ketçap, yoğurt ve un döktükten sonra hortumla su tutup, fırça ile yıkadı.
DAMAT ZOR ANLAR YAŞADI
Akyazı Harunusta Mahallesi'nde yapılan düğün ilginç anlara sahne oldu. Nurgül ve Halit Çakmak çifti dünya evine girdi. Akyazı Belediyesi personeli olan Halit Çakmak'ın düğününde ilginç anlar, düğüne damga vurdu.
Akyazı Belediyesi Mehteran takımı sahneye çıktı. Ardından arkadaşları Halit Çakmak'ın üzerine yoğurt, sirke, ketçap ve un döktü. Arkadaşları daha sonra Halit Çakmak'ı hortumla su tutup fırçayla yıkadı.
Halit Çakmak gelenekler yerine getirilirken zor anlar yaşarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgiyle izlenildi.
Kaynak: haberinburada
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