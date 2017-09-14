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Damgasız 15 Yumurta Satan 65 Yaşındaki Adama 15 Bin Lira Ceza Geldi

DAMGASIZ 15 YUMURTA SATAN 65 YAŞINDAKİ ADAMA 15 BİN LİRA CEZA GELDİ

İzmir'de, 2 yıl önce pazarda damgasız yumurta sattığı gerekçesiyle zabıtanın uyardığı yaşlı adama 15 bin lira ceza kesildi. "15 bin liram olsa neden çalışayım" diyen çiftçi, cezaya itiraz etti.

Tarih : 14 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Damgasız 15 Yumurta Satan 65 Yaşındaki Adama 15 Bin Lira Ceza Geldi(8/10)4

2 yıl önce pazarda sattığı 15 yumurta için 15 bin lira ceza kesildi.

ZABITA 2015'TE UYARDI, CEZA YENİ GELDİ

İzmir'in Foça ilçesinin kırsal Gerenköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mümin Ihlamur, 2015 yılı Mayıs ayında, kümesindeki 30 yumurtayı satmak için Foça Pazarı'na götürdü. Yumurtalardan 15'ini satıp, diğer 15'ini de tezgahının yan tarafına koyarak, sipariş verip almaya gelecek kişiyi beklemeye başladı. Bu sırada denetime gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Ihlamur'un sattığı yumurtaların kabuğunda, işletme numarası, kümes numarası ve yumurtlama tarihi ibarelerinin yer aldığı damganın bulunmadığını belirledi. İddiaya göre, ekipler Ihlamur'u uyarıp, söz konusu damgayı temin etmesi için 30 gün süre verdi. Ancak, bir daha kendisini ne görmeye, ne de denetlemeye gelen olmadığını ileri süren Ihlamur, aradan geçen 2 yıl 4 aylık sürenin ardından gelen tebligatla, 15 bin liralık para cezası kesildiğini öğrenince şoke oldu.

"15 BİN LİRA PARAM OLSA NEDEN ÇALIŞAYIM?"

15 yumurta için toplam 15 bin lira ceza kesilen Ihlamur, "15 bin lira param olsa zaten ben niye çalışayım. Hayatım boyunca bu kadar parayı ben bir arada görmedim. Kıt kanaat geçinen bir aileyiz" dedi.

Yaşlı adam şöyle devam etti:

"BİZ İŞLETME DEĞİLİZ Kİ DAMGAMIZ OLSUN"

Bunun suç olduğunu bilsem, bırakın yumurta satmayı, ihtiyacım kadar bile tavuk beslemem. Köylü kardeşlerim düşünsünler, taşınsınlar, tavuğu olanlar ona göre dikkat etsinler. Benim başıma gelen onların başına gelmesin. Biz işletme değiliz ki damgamız olsun. Altı üstü ihtiyacımızın fazlası olan birkaç yumurtayı satmak istedik, başımıza gelmeyen kalmadı.

CEZAYA İTİRAZ ETTİ

Ihlamur, geçen 11 Eylül'de eline ulaşan tebligat üzerine avukatı Aycan Güler aracılığı ile Foça Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, cezaya itiraz etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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