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Danimarka Prensi Henri’ye bunama teşhisi konuldu

DANİMARKA PRENSİ HENRİ’YE BUNAMA TEŞHİSİ KONULDU

Danimarka Prensi 83 yaşındaki Henri'ye bunama teşhisi konuldu. Kraliyet'ten yapılan açıklamada, Prens Henri'nin onursal üyeliklerinin gözden geçirileceği de vurgulandı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 01:30
Puan Ver : Danimarka Prensi Henri’Ye Bunama Teşhisi Konuldu(9/10)5

Danimarka Prensi 83 yaşındaki Henri'ye bunama teşhisi konulduğu bildirildi.



KRALİYET'TEN AÇIKLAMA YAPILDI



Kraliyet Basın Bürosu tarafından Kraliçe 2. Margrethe adına yayımlanan basın açıklamasıyla Prens Henri'ye bunama teşhisi konulduğu belirtildi.



"DEMANS TEŞHİSİ KONULDU"



Açıklamada, "Uzun süredir yapılan tetkikler ve geçtiğimiz yaz aylarında yapılan bir dizi muayenelerde Kraliyet Hastanesi Rigshospitalet uzman ekibi tarafından Majesteleri Prens Henri'ye bunama (demans) hastalığı teşhisi konuldu." ifadesi kullanıldı.



Prens Henri'nin davranış bilincinde zayıflama tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"PRENSİN ONURSAL ÜYELİKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK"



Kraliyet Hastanesine göre Prensin davranış bilincinde yaşanan zayıflama yaşına göre beklenenden daha vahim bir durumda ve davranışlarında, reaksiyonlarında, sağduyu ve duygusal yaşamında değişiklikleri beraberinde getirebilir ve dış dünya ile ilişkilerini de etkileyebilir. Konulan teşhisle birlikte Prens, Kraliyet Ailesi adına yapacağı gelecekteki faaliyetlerini daha da azaltacak, Prensin himaye ve onursal üyelikleri yeniden gözden geçirilecek.



KENDİSİNE KRAL YERİNE PRENS DENMESİNDEN RAHATSIZ



Fransa doğumlu Kont Henri Marie Jean Andre, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe ile 1967'de evlendi. 2. Margrethe'nin 1972 yılında tahta oturmasıyla kendisine kral unvanı verilmeyen Prens Henri, saraydaki protokol sıralamasında oğulları Prens Henrik ve Prens Joachim'den sonra gelmesinden duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getirmişti.



EŞİNİN YANINA GÖMÜLMEK İSTEMEDİ



Kendisine "kral" yerine "prens" unvanı verilmesinden rahatsız olan 83 yaşındaki Prens Henri, basına yaptığı açıklamada, eşiyle eşit tutulmadığından yakınmış, Kraliçe ile eşit olmadığı için onun yanına gömülmek istemediğini açıklamış ve tepkilere neden olmuştu. Prens Henri, kendisinin alay konusu olmasından dolayı da kendisine doğru unvanı vermeyen Kraliçe Margrethe'yi sorumlu tutmuştu.



Henri ve Margrethe çifti, 2 çocuk ve 8 torun sahibi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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