DANS EDEREK RAKİBİNİ KÜÇÜMSERKEN NAKAVT OLDU
Dövüş sırasında rakibini küçümseyen boksçu, tek tekmeyle nakavt oldu.
DAN EDERKEN NAKAVT OLDU
Kafes dövüşünün hararetlendiği sıralarda, seyirciyi etkilemek adına dans ederek karşısındaki rakibi küçümsediği imajını veren boksçu, rakibinin tekmesiyle yere yığılıp nakavt oldu. Rakibi yerden kalkmaması için defalarca yumruk atmaya devam etti.
Kaynak: haberinburada
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