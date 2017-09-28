Dövüş sırasında rakibini küçümseyen boksçu, tek tekmeyle nakavt oldu.

DAN EDERKEN NAKAVT OLDU

Kafes dövüşünün hararetlendiği sıralarda, seyirciyi etkilemek adına dans ederek karşısındaki rakibi küçümsediği imajını veren boksçu, rakibinin tekmesiyle yere yığılıp nakavt oldu. Rakibi yerden kalkmaması için defalarca yumruk atmaya devam etti.

Kaynak: haberinburada