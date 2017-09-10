DATÇA'DA SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN PROF. DR. YUSUF YILMAZ ŞENTÜRK, BOĞULDU
Muğla'nın Datça İlçesi'nde dün akşam saatlerinde denize girmek üzere üzere devre mülkteki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk'ün denizde cesedi bulundu.
KIZI, KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU
Eskişehir'den kızı 32 yaşındaki Aylin Şentürk ile birlikte, Datça'ya 12 kilometre uzaklıktaki Billur Kent Tatil Köyü'ndeki devre mülke 15 günlük tatil için gelen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk, dün saat 17.00 sıralarında Adaburnu açıklarında yüzmeye gitti. Geç saat olmasına rağmen babası dönmeyince endişelenen Aylin Şentürk, kayıp başvurusunda bulundu, umutla sevindirici haberin gelmesini bekledi.
DENİZE GİRDİĞİ YERDEN 500-600 METRE UZAKLIKTA CESEDİ BULUNDU
Datça Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yapılan arama çalışmalarında bugün saat 11.00'de, Prof. Dr. Şentürk'ün, denize girdiği yerden 500- 600 metre uzaklıktaki küçük adanın kıyısında cesedi bulundu.
ACI HABERİ ALAN KIZI VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Boğularak öldüğü belirtilen evli ve 3 çocuk babası Prof. Dr. Şentürk'ün iyi derecede yüzme bildiği kaydedildi. Datça Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, acı haberi alan Şentürk'ün kızı ve yakınları gözyaşı döktü.
AYNI YERDE İZMİRLİ İŞ ADAMI DA BOĞULMUŞTU
Datça Devlet Hastanesi Morgu'na koşan Aylin Şentürk, yakınları ve hastane çalışanları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Datça'da tehlikeli akıntılar nedeniyle uyarı levhalarının bulunduğu Adaburnu Sahili'nde, 25 Haziran günü de İzmirli işadamı 41 yaşındaki Ahmet Burak Yurt da boğulmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar