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DATÇA'DA SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN PROF. DR. YUSUF YILMAZ ŞENTÜRK, BOĞULDU


Datça'da Serinlemek İçin Denize Giren Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk, Boğuldu
Tarih : 10 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Datça'da Serinlemek İçin Denize Giren Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk, Boğuldu(9/10)5

Muğla'nın Datça İlçesi'nde dün akşam saatlerinde denize girmek üzere üzere devre mülkteki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk'ün denizde cesedi bulundu.

KIZI, KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Eskişehir'den kızı 32 yaşındaki Aylin Şentürk ile birlikte, Datça'ya 12 kilometre uzaklıktaki Billur Kent Tatil Köyü'ndeki devre mülke 15 günlük tatil için gelen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk, dün saat 17.00 sıralarında Adaburnu açıklarında yüzmeye gitti. Geç saat olmasına rağmen babası dönmeyince endişelenen Aylin Şentürk, kayıp başvurusunda bulundu, umutla sevindirici haberin gelmesini bekledi.

DENİZE GİRDİĞİ YERDEN 500-600 METRE UZAKLIKTA CESEDİ BULUNDU

Datça Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yapılan arama çalışmalarında bugün saat 11.00'de, Prof. Dr. Şentürk'ün, denize girdiği yerden 500- 600 metre uzaklıktaki küçük adanın kıyısında cesedi bulundu.

ACI HABERİ ALAN KIZI VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Boğularak öldüğü belirtilen evli ve 3 çocuk babası Prof. Dr. Şentürk'ün iyi derecede yüzme bildiği kaydedildi. Datça Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, acı haberi alan Şentürk'ün kızı ve yakınları gözyaşı döktü.

AYNI YERDE İZMİRLİ İŞ ADAMI DA BOĞULMUŞTU

Datça Devlet Hastanesi Morgu'na koşan Aylin Şentürk, yakınları ve hastane çalışanları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Datça'da tehlikeli akıntılar nedeniyle uyarı levhalarının bulunduğu Adaburnu Sahili'nde, 25 Haziran günü de İzmirli işadamı 41 yaşındaki Ahmet Burak Yurt da boğulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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