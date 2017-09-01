DAVUTOĞLU'NUN KORUMASI İLE TARTIŞAN ÖĞRETMENE GÖZALTI
AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu camiden çıkarken, koruması ile tartışan bir öğretmen gözaltına alındı.
Eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu bayram namazı sonrası camiden çıkarkan, koruması bir öğretmenle tartıştı. Polisler öğretmeni gözaltına aldı.
YAKIN KORUMA İLE TARTIŞAN ÖĞRETMENE GÖZALTI
Bu sırada kadın yakın koruması, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu söyleyen Yakup Büyükkaragöz'e, biraz geri çekilmesi yönünde uyarıda bulundu. Büyükkaragöz de, "Etrafta birçok kişi var. Niçin bana geri çekilin diyorsunuz. Ben sadece izliyorum"dedi. Bunun üzerine kadın koruma polisi ve Büyükkaragöz tartışmaya başladı. Tartışmaya diğer yakın korumalar da katıldı.
Ardından yakın korumaları, görevli polislere, 'Polise hakaret' ettiği iddiasıyla Büyükkaragöz'ün gözaltına alınmasını istedi. Poliste, Büyükkaragöz'ü, gözaltına aldı. Büyükkaragöz, "Benim kötü bir niyetim yoktu. Sayın Davutoğlu'nu yakından ilk kez gördüm ve sadece izliyordum. Etrafta da o kadar izleyen kişi var. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Sonuçta kendisi bizim hemşerimiz, başbakanımız. Anlam veremediğim şekilde yakın korumaları tepki gösterdi" dedi.
"ARAKAN NEDENİYLE YÜREKLERİMİZDE HÜZÜN VAR"
Davutoğlu, bayram namazını Mevlana Müzesi'nin yanındaki Sultan Selim Camii'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Davutoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Arakan'da yaşanan olaylara da değinen Davutoğlu, "Her dönem, her bayram çok güzel, mutlu haberlerin yanı sıra acı olayları da duyuyoruz. Bu yılda Arakan nedeniyle yüreklerimizde bir hüzün var.
"VİCDANI OLAN HERKES AYAĞA KALKMALI"
5 yıl önce dışişleri bakanı olarak ziyaret ettiğimde oradaki halkın çektiklerine şahit olmuştum. Onlara Türkiye Cumhuriyeti olarak yardım yapmıştık. Aradan yıllar geçti hala hüzün Arakan 'da yaşanıyor. Bu hüznün bir an önce sona ermesi için bütün İslam aleminin harekete geçmesi, insanlık vicdanına sahip olan herkesin ayağa kalkması lazım" dedi.
Davutoğlu, daha sonra kendisi bekleyenlere selamlaşıp, bazılarıyla da özçekim yaptı. Davutoğlu, aracına binip uzaklaşacağı sırada kendisi bekleyenlerle selamlaşıp, sohbet etti. Ardından aracına binip, ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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