Rus haber ajansı, bugün Suriye'nin Deyrizor şehrinin yakınlarında DEAŞ tarafından yapılan havan saldırısında Rus generalin öldürüldüğünü duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin Deyrizor kentinde Rus generali öldürdü.

DEAŞ'IN SALDIRISINDA ÖLDÜ

Rus haber ajansı TASS, bugün Suriyenin Deyrizor şehrinin yakınlarında DEAŞ tarafından yapılan havan saldırısında Korgeneral Valeryi Asapov'un öldürüldüğünü duyurdu.

RUS YETKİLİLER DOĞRULADI

Rus Savunma Bakanlığı yetkilierinin de açıklamaları Rus generalin öldüğünü doğruluyor. Rus Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre; "Deyrizor kentini kurtarmak için operasyon grubunun komutanı bombalama sonucu ölmüştür" denildi.

BAŞARILI GENERALLERDEN BİRİ OLARAK BİLİYORDU

Suriye birliklerine yardım eden birliğin komutanı olan general, Rus ordusunun en başarılı generallerinden biri olarak görülüyordu. Generalin anısına devlet üstün hizmet ve cesaret ödülü verilecek.

Kaynak: haberinburada