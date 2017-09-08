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DEAŞ'TAN TEMİZLENEN MUSUL'DA KATLİAM YAPILMIŞ! ENKAZ ALTINDAN 2 BİN 100 CESET ÇIKARILDI


DEAŞ'tan Temizlenen Musul'da Katliam Yapılmış! Enkaz Altından 2 Bin 100 Ceset Çıkarıldı
Tarih : 08 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Deaş'tan Temizlenen Musul'da Katliam Yapılmış! Enkaz Altından 2 Bin 100 Ceset Çıkarıldı(10/10)6

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında, terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiği geçen temmuz ayından bu yana, enkaz altından 2 bin 100 ceset çıkarıldığı bildirildi.

HEPSİ DE YIKILAN EVLERİN ALTINDAN ÇIKARILDI

İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Müdürlüğü yetkililerinden Saad Hamid yaptığı açıklamada, "Sivil savunma ekipleri, Musul'un batı yakasında özellikle de Eski Şehir bölgesinde, yıkılan evlerin altından sivillere ait 2 bin 100'den fazla ceset çıkardı." dedi.

ENKAZ ALTINDA HALEN 500 CESET VAR

Hamid, ekiplerin çalışmaları sırasında "ekipman eksikliğinin yanı sıra gizli sığınak, tünel veya bodrumlarda saklanan DEAŞ unsurları tarafından ateş açılması" gibi türlü güvenlik sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

Enkaz altından çıkarılmayı bekleyen 400 ila 500 cesedin olduğunu kaydeden Hamid, çalışmaların 2 ay içinde tamamlanacağını aktardı. Irak'ta 20 Temmuz'da açıklanan resmi rakamlara göre, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında bin 429 sivil hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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