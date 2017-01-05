Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

dell 27” usb-c ultra ince monitörünü tanıtıyor

DELL 27” USB-C ULTRA İNCE MONİTÖRÜNÜ TANITIYOR

Dünyanın en önemli teknoloji firmalarından olan Dell yeni monitörünü duyurmaya hazırlanıyor. Firma CES 2017 fuarı kapsamında dev boyutlarda ve üstün özelliklere sahip monitörü için son hazırlıkları yaparken ürünün fiyat bilgi ve diğer detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 05 Ocak 2017, 09:36
Puan Ver : Dell 27” Usb-C Ultra İnce Monitörünü Tanıtıyor(5/10)4


Dünyanın en önemli teknoloji firmalarından olan Dell yeni monitörünü duyurmaya hazırlanıyor. Firma CES 2017 fuarı kapsamında dev boyutlarda ve üstün özelliklere sahip monitörü için son hazırlıkları yaparken ürünün fiyat bilgi ve diğer detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Dell, Amerika'da Las Vegas'ta düzenelen CES 2017 tüketici elektroniğini fuarında pek çok farklı ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Firma fuardan hemen önce ise basına yaptığı duyuru ile yeni monitörünü tanıttı. S2718D adını taşıyan monitör üstün özellikler ile birlikte geliyor.



7” boyutunda bir panele sahip olan cihaz USB Tip-C üzerinden bilgisayara/görüntü kaynağına bağlanıyor. Dell'in iddiasına göre S718D dünyanın en ince monitörü. InfınityEdge gibi teknolojilerle de gelen cihaz 2560×1140 ekran çözünürlüğüne sahip. LG'nin yakın zamanda Apple MacBook düşünerek çıkardığı Tip-C 4K monitörü düşünüldüğünde daha düşük bir çözünürlük de olsa monitör pek çok kullanıcı için fazlasıyla iyi bir çözünürlük sunuyor.



sRGB renk paletinin %99'una destek veren monitör 23 Mart'ta satışa çıkıyor. Dünya genelinde 23 Mart itibariyle satışa çıkacak olan cihazın fiyatı ise 700 dolar olarak belirlenmiş.



Oldukça şık bir tasarıma sahip olan monitörün şık tasarımı yanında profesyonel kullanıcılar için düşünülmüş bir paneli bulunuyor. Yüksek kalitede görüntüler verebilen ekran bu işten para kazanan pek çok kişiyi mutlu edebilecek kapasiteye sahip.



Plantronics'ten Voyager 5240 mobil kulaklık








Etiketler: Dell  27”  Usb-C  Ultra  İnce  Monitörünü  Tanıtıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER