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demet akalın: hülya avşar'ı yeniden yaratacağım

DEMET AKALIN: HÜLYA AVŞAR'I YENİDEN YARATACAĞIM

Şarkıcı Demet Akalın, Hülya Avşar'a bir single hazırladığını belirterek, "Hülya'yı yeniden yaratacağım" ifadesini kullandı. Akalın'ın iddialı açıklamaları şaşkınlık yarattı.

Tarih : 19 Ocak 2017, 13:30
Puan Ver : Demet Akalın: Hülya Avşar'ı Yeniden Yaratacağım(6/10)3


Demet Akalın, geçtiğimiz akşam 20 senelik dostları, Sinan Akçıl, Fettah Can, HASAN Yenilmez gibi isimlerle bir araya geldi. Keyifli bir gece geçiren ünlü isimler, çıkışta magazin muhabirlerini karşılarında buldu. Arkadaşlarıyla birlikte yemekte buluştuklarını söyleyen Akalın, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.



HÜLYA AVŞAR'A SINGLE HAZIRLAYACAK



Hülya Avşar'ın yeni bir programa başlayacağını belirten Akalın, “Hülya'ya, ‘Bırak sana bir single yapayım, harika bir şey olacak' dedim ve kabul etti. Bu single ile Hülya'yı yeniden yaratacağım, Hülya'yı patlatacağım. Onun bende inanılmaz güzel bir yeri vardır. Gazino serüvenimde çok önemli bir yeri vardır. Bana çok omuz vermiştir destek olmuştur, ben de onun için bomba şarkılar buldum. Artık bunu da değerlendiremezse bilemem valla" ifadelerini kullandı.



Ünlü popçu, "Hülya'ya ‘Her şeyini bana teslim et, sana çok güzel bir single hazırlayacağım' dedim, zaten bu konudaki tekliflerimi sürekli olarak ona iletiyordum. Çok kıymetli müzisyenlerden onun için rica ettim. Bu single'ını bana emanet etsin, Hülya'yı yeniden parlatabilirim. Artık bu da tutmazsa Türkiye'yi terk ederim dermişim" şeklinde konuştu.



 



kaynak:sözcü








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