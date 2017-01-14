

Akalın'ın hastanede olduğunu öğrenince panikleyen Şener, bir süre ünlü popçunun hastaneden ayrılmasını bekledi.



Gergin olduğu gözlenen ve Akalın'la pişti olmaktan son anda kurtulan ünlü model, boşanma süreciyle ilgili sorular üzerine, “Konuşamam, yasak. Ancak iddia edilen tazminat rakamları doğru değil” açıklaması yaptı.







kaynak:habertürk