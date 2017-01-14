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demet akalın ile demet şener pişti oluyordu!

DEMET AKALIN İLE DEMET ŞENER PİŞTİ OLUYORDU!

Hastanede pişti paniği! Demet Akalın ile Demet Şener, doğum yapan ortak arkadaşları Gülşen'i ziyaret etmek için gittikleri hastanede az daha pişti oluyordu

Tarih : 14 Ocak 2017, 12:47
Puan Ver : Demet Akalın İle Demet Şener Pişti Oluyordu!(8/10)7



Demet Şener, boşanmaya hazırlandığı eşi İbrahim Kutluay'ın eski sevgilisi Demet Akalın'la az daha pişti oluyordu!




İkili önceki gün, salı gecesi doğum yapan ve oğlu Azur Benan'ı kucağına alan arkadaşları Gülşen'i hastanede ziyaret etti.




 Fulya'daki hastaneye ilk olarak Akalın geldi. Ünlü popçudan hemen sonra ise Şener kapıda göründü.




Akalın'ın hastanede olduğunu öğrenince panikleyen Şener, bir süre ünlü popçunun hastaneden ayrılmasını bekledi.




Gergin olduğu gözlenen ve Akalın'la pişti olmaktan son anda kurtulan ünlü model, boşanma süreciyle ilgili sorular üzerine, “Konuşamam, yasak. Ancak iddia edilen tazminat rakamları doğru değil” açıklaması yaptı.



 



kaynak:habertürk











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