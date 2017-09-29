DEMET AKALIN, KUZENİNE ŞOKE EDECEK SÖZLER: EVİMDE HIRSIZLIK YAPANA YARDIM ETMEM
Demet Akalın, kanser hastası oğluna yardım etmediğini söyleyen kuzenine sonunda cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "Benim evime gelip hırsızlık yapana yardım etmem." dedi.
Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker, canlı yayına çıkıp ünlü şarkıcının yeğeni olduğunu ve knaser hastası oğluna yardım etmediği için, oğlunun kör kaldığını söylemişti. Akalın, sonunda kuzenine cevap verdi.
"EVİME GELİP HIRSIZLIK YAPANA YARDIM ETMEM"
Demet Akalın, kuzenine neden yardım etmedini şöyle açıkladı: "Kime yardım edeceğimi gayet iyi biliyorum. Benim evime girip her şeyimi çalıp çırpan insana yardım etmem! Nasıl inanırsınız bunlara. Canlı yayına takma kirpikle çıkıyor. Utanmasalar zaten kör doğan çocuğu benim kör ettiğimi söyleyecekler. Ben bildiğiniz Demet'im değişmedim."
Kaynak: haberinburada
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