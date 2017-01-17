Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

demet akalın'dan irem derici'ye gönderme!

DEMET AKALIN'DAN İREM DERİCİ'YE GÖNDERME!

İrem Derici'nin 2016 yılını telif rekortmeni olarak bitirdiğine dair çıkan haberler sonrasında Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.

Tarih : 17 Ocak 2017, 15:34
Puan Ver : Demet Akalın'dan İrem Derici'ye Gönderme!(6/10)7


Bir hayranının yaptığı paylaşımı retweet eden Demet Akalın, aynı zamanda albüm satış rakamlarını belirten bir görüntüyü de hesabından paylaştı.



Akalın bu paylaşımlarıyla adeta zirvede kendisinin olduğunu göstermek istedi. Ancak bu görsel, Telifmetre adlı çalışma şirketinin 2017 yılının ikinci haftasına dair paylaştığı listeydi.



Şirketin yayınladığı 2016 yılına ait çalınma ve izlenme sayısına göre listenin ilk sırasındaysa İrem Derici yer alıyor. Listede ikinci sırada kendisine yer bulan Akalın sonuçlara göre İrem'in 3 bin kişi gerisinde kalmış. Geride bıraktığımız yılın son aylarında yaptığı zirvede sadece ben varım açıklamalarından sonra listede ikinci sırada yer alan Demet Akalın'ı rakibi Hande Yener takip etti. İşte 2016 yılına ait çalınma ve izlenme listesi:İrem Derici: 91 bin 83

Demet Akalın: 87 bin 795

Hande Yener: 85 bin 400



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Demet  Akalın  Dan  İrem  Derici  Ye  Gönderme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER