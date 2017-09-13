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Demet Akalın'ın Ahını Aldı, Brezilya'da Hırsızlık Yaparken Yakalandı

DEMET AKALIN'IN AHINI ALDI, BREZİLYA'DA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI

Türkiye'de başta şarkıcı Demet Akalın olmak üzere çok sayıda ünlü kişiyi dolandırdığı ileri sürülen Sedat Doğan, Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalandı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Demet Akalın'ın Ahını Aldı, Brezilya'da Hırsızlık Yaparken Yakalandı(7/10)3

Türkiye'de hakkında çeşitli dolandırıcılık iddiaları bulunan Sedat Doğan, Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalandı.

Sao Paulo'da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaptıktan sonra yolda polis tarafından durdurulan Doğan'ın gözaltına alındığı ve sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

AA muhabirine konuşan restoran çalışanı Marcelo Cesar de Brito, Doğan'ın restoranda yemek yedikten sonra üç farklı kredi kartıyla ödeme yapmaya çalıştığını ancak hiçbir kartın şifresinin doğru olmadığını belirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Brito, para çekmek için ATM'ye gideceğini söyleyen Doğan'ın güvence olarak da yanındaki sırt çantasını bıraktığını ancak kendisinden şüphelendiği için Doğan'ı takip ettiğini anlattı.

Restorandan çıktıktan sonra şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından tesadüfen durdurulan Doğan'ı takip eden restoran çalışanı, polise durumu anlatınca Doğan gözaltına alındı.

TÜRK RESTORANINDA HIRSIZLIK?

Aynı bölgede 29 Ağustos'ta bir Türk restoranında yaşanan hırsızlık olayının faili olabileceği şüphesiyle bu restorana götürülen Doğan, çalışanlar tarafından teşhis edildi.

Doğan, Sao Paulo 78. Bölge Polis Merkezi'ne götürüldüğünde Herculano Jose isimli Brezilyalının çantası kaybolduğu için polis merkezine başvurduğu, Doğan'ın restorana bıraktığı çantanın ve kullanmaya çalıştığı kartların da Jose'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Polise ifade veren Türk restoranı çalışanlarına göre, 29 Ağustos'ta restorana giden Doğan, işletme sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyerek çalışanlardan para istedi.

Restoran sahibi yurt dışında olduğu için, çalışanların telefonla restoran müdürüne durumu anlattığı sırada kasada bulunan iki tableti çalan Doğan, tezgahın arkasına gizlenerek kaçtı.

Restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler polise verilerek suç duyurusunda bulunuldu.

HAPSE GİRMEMEK İÇİN BREZİLYA'YA KAÇTI İDDİASI

Polis merkezinde yapılan kimlik tespitinden sonra bunun, Doğan'ın ilk hırsızlık vakası olmadığı ortaya çıktı. Geçen ay bir marketten içki çalmaya çalışırken yakalanan Doğan hakkında işlem yapıldığı ancak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi olan Doğan'ın, Türkiye'de çok sayıda ünlüyü dolandırdıktan sonra hapse girmemek için Brezilya'ya kaçtığı iddia ediliyordu.

DEMET AKALIN DA ŞİKAYETÇİYDİ

Şarkıcı Demet Akalın da Doğan'ın kendisini dolandırmaya çalıştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Doğan hakkında, bir arkadaşından 60 bin lira değerinde fotoğraf ekipmanı alıp iade etmemesi üzerine suç duyurusunda bulunulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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