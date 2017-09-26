Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Amerika'dan aldığı çizmelerine tam 33 bin TL verdi. Çizmeleri, sosyal medyada soba borusuna benzeten de oldu, alüminyum folyoya benzeten de.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın, gerek müzik çalışmaları gerekse lüks alışveriş tutkusu ile gündemde kalmayı sürdürüyor. Akalın, bu sefer de bir araba fiyatı olan çizmeleriyle sosyal medyanın diline düştü.

33 BİN LİRALIK ÇİZMELERİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ekibiyle Amerika'ya giden Demet Akalın, haftalar öncesinden ayırttığı çizmelerine kavuştu. Yves Saint Laurent marka üzeri swarovski taşlarla süslü çizmenin fiyatı 8 bin Euro (33 bin TL). Demet Akalın çizmeleriyle olan bu pozunu Instagram hesabından kalp emojisi koyup 'YSL' yazarak paylaştı.

"ALÜMİNYUM FOLYO GİBİ"

Demet'in çizmeleri gören takipçileri hem fiyatına hem de modeline şoke oldu. Çizmeler, soba borusu, alüminyum folyoya benzetildi.

Kaynak: haberinburada