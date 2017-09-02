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DEMİRCİ USTALARININ YENİ KAZANÇ KAPISI, KELLE ÜTÜLEME


Demirci Ustalarının Yeni Kazanç Kapısı, Kelle Ütüleme
Tarih : 02 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Demirci Ustalarının Yeni Kazanç Kapısı, Kelle Ütüleme(7/10)3

Kilis'te kurbanlarını kesen vatandaşlar, kurban kellesinin temizliği için demircilerin yolunu tutuyor. Demir işlemek için yakılan ateşler, bu kez kurbanlık hayvanların kellelerinin temizliği işine yarıyor. Hayvan başına 15 TL alan demirci ustaları, hayvan kellelerini ateşte temizliyor.

"SADECE KURBAN BAYRAMINDA BU İŞİ YAPIYORUZ"

Kilisli demirci ustalarından Uğur Çiftçi, Kurban Bayramı'nda iş yerlerini kelle ütülemek için açtıklarını belirterek, "Yılda sadece Kurban Bayramı'nda bu işi yapıyoruz. Kurbanlarını kesen vatandaşlar kurbanlarının kellelerini ütüleyecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Kor ateşte kelleleri 15 TL karşılığında ütülüyoruz. Kellelerin boynuzlarını satırla kırıyoruz. Sonra ütülemeye başlıyoruz. Eskiden kadınlar mangal üzerinde kelleleri ütülerdi" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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