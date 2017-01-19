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DEMİRTAŞ'A, 'TERÖR ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN' İLK BERAAT KARARI


DEMİRTAŞ'A, 'TERÖR ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN' İLK BERAAT KARARI
Tarih : 19 Ocak 2017, 17:24
Puan Ver : Demirtaş'a, 'terör Örgüt Propagandasından' İlk Beraat Kararı(6/10)5


 EDİRNE F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Mardin'in Midyat İlçesinde açılan, 'Terer örgütü propagandası yapma' davasında beraat kararı verildi. Karar, dokunulmazlığı kalktıktan sonra hakkında yargılamalar başlayan Demirtaş için verilen ilk beraat kararı oldu.



Diyarbakır'da sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde hendek-barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken yaptığı konuşmadan dolayı, Mardin'in Midyat İlçesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan açılan davaya bugün devam edildi. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ve avukatların hazır bulunduğu duruşmaya Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katıldı.



Demirtaş ve avukatların savunmasından sonra kararını açıklayan mahkeme, 'suçun yasal unsurları oluşmadığından' berat kararı verdi. Bu, hakkında 102 fezleke bulunan ve dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargılanmasına başlanan Demirtaş için verilen ilk beraat oldu.



 



kaynak:hürriyet








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