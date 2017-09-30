DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDEKİ ODASINDA TWEET ARAMASI YAPILDI
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan tweetler nedeniyle cezaevindeki odasında arama yapıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan tweetler nedeniyle cezaevinde arama yapıldığı açıklandı. Demirtaş'ın avukatları ve parti yöneticileri tarafından aktifleştirilen hesaptan yapılan paylaşımda "Odada twit bulunamadı doğal olarak. Çay için kettle vardı sadece, ondan da twit atılamayacağına kanaat getirildi" ifadelerine yer verildi.
İşte Twitter'dan yapılan açıklama:
Kaynak: haberinburada
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