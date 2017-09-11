Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak

DENİZ BAYKAL ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ


Deniz Baykal Erken Seçim İçin Tarih Verdi
Tarih : 11 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Deniz Baykal Erken Seçim İçin Tarih Verdi(5/10)1

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019'da yapılacak seçimlere ilişkin, "Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak." dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

CHP Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden Baykal, burada düzenlenen basın toplantısında, 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumun arzu ettikleri gibi sonuçlanmadığını söyledi.

"EN TARİHİ KARAR, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ATILACAK"

Baykal, şunları kaydetti:

Referandum olmadı, olmadığını herkesin anlayacağı şekilde ortaya koymak lazım. 'Hayır' yüzde 75 olmalıydı, olmadı. Şimdi bu belirsizliği, alaca karanlık dönemini, dalgalı buğulu ortamı netleştirmek lazım. Bunu düzelteceğiz, millet düzeltecek. Önümüzde yapılacak seçimler, 'Bu anayasayı bu şekliyle uygulayacağım' diyen kişinin uygulama fırsatını bulup bulamayacağı seçim olacak. Millet 'Helal olsun uygula arkadaşım' diyecek mi demeyecek mi bakalım? Tarihi bir an olacaktır. Bizim siyasi tarihimizin, modern Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en kritik, en önemli, en tarihi kararı önümüzdeki günlerde alınacak.

SEÇİM İÇİN KASIM 2018'İ İŞARET ETTİ

Seçimlerin teorik olarak 2019'da yapılacağını vurgulayan Baykal, "Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak. Orada o iş çıkacak. Orada milletimiz, 'Sen bunu uygulayacağım diyorsun. Bunu uygulamana izin vermiyoruz, bunu kabul etmiyoruz' diyecektir. Öbüründe nasıl başa baş oldu, bunda daha kararlı olacak." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Deniz  Baykal  Erken  Seçim  İçin  Tarih  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER