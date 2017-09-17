DENİZDE OPERASYON, HAVADA KAYIT! İŞTE NEFES KESEN ANLAR
İzmir'in Seferihisar ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 38 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Seferihisar ilçesi Sığacık önlerinde Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, hareketli lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Söz konusu lastik bota operasyon düzenleyen ekipler, bot içerinde bulunan 15 erkek,15 kadın, 8 çocuk toplam 38 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı. Operasyon anları havadan saniye saniye görüntülendi.
HAVADAN GÖZETLEME TEKNİĞİNE AĞIRLIK VERİLDİ
Aydın'ın Kuşadası Körfezi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 55 kaçak göçmen de sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanmıştı. Operasyonun başarısı, yine havadan çekilen görüntülerle sağlanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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