Denizli'nin Bekilli ilçesinin 400 nüfuslu Sırıklı Mahallesi'nde yaklaşık iki aydır susuz kalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'na da susuz girince duruma tepki göstererek, sorunun çözülmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

TAŞIMA SUYLA HAYATLARINI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Yaklaşık iki aydır susuz olduklarını belirten vatandaşlar, Köyün su kaynağında yeterli su kalmadığı için Ramazan Bayramı'ndan bu yana, 30 kilometre uzaklıktan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından tankerlerle getirilen taşıma suyu kullanıyor.

KURBANLARI TAŞIDIKLARI BİDON SULARLA YIKADILAR

Kurban Bayramı'na da susuz giren ve ilk gün kurbanlarını kesen vatandaşlar temizlik konusunda zor anlar yaşarken, kendi imkanlarıyla plastik bidonlarda depoladıkları sularla kurban etlerini yıkayıp temizlik yaptı. Kadınlar ise evin su ihtiyacını karşılamak için el arabalarına yükledikleri bidonlarla su taşıdı. İmkanı olanlar ise bidonları taşımak için motosikletlerini kullandı.

"GELEN MİSAFİRLER TEMİZLİKLERİNİ YAPAMIYORLAR, MAHCUP OLUYORUZ"

Durumun artık katlanılamaz hale geldiğini söyleyen ve motosikletinin römorkunda bidonları taşıyarak su ihtiyacını karşılamaya çalışan Barış Barışçıoğlu, "Köyümüzde su yok. Gelen misafirlerimizi temizliklerini yapamıyorlar.

"BAŞKANIMIZ 'BÜYÜKŞEHİRDE NE VARSA AYNISI MAHALLENİZDE OLACAK' DEMİŞTİ"

Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, daha önce burayı ziyaret ettiği zamanlar, 'Büyükşehir'de ne varsa aynısı mahallemizde de o olacak' dedi. Ama bizler yaz boyunca bu susuzluğu çekiyoruz. Şimdi köklü bir çözüm arıyoruz. Ama Çivril'den ama Gürpınar'dan suyun gelmesini istiyoruz. Başka yakınımızda su olmadığından su arıyoruz. Bu konuda çalışma yapan yetkililer, köyün yeterli yeraltı su kaynağı olmadığını söylüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada