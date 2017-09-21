TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi Fenerbahçe'nin yaptığı itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, cezaların onanmasına karar verdi. Federasyonun resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

SAHA OLAYLARINA 100 BİN TL CEZA

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 14.09.2017 tarih ve E.2017-2018/101 - K.2017-2018/114 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

SEYİRCİLERE YASAK GELDİ

- FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Okul Açık Üst D bloka giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: haberinburada