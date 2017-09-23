DERBİ ÖNCESİ OLAY ÇIKTI! 30 TARAFTAR GÖZALTINDA
Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi polis, taşkınlık yapan ve alkollü olan 30 siyah-beyazlı taraftarı gözaltına aldı.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi 30 Siyah-beyazlı taraftar gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, passolig'i olmayan, taşkınlık yapan ve alkollü oldukları tespit edilen 30 Beşiktaş taraftarını gözaltına alarak, stada girişlerini engelledi.
Kaynak: haberinburada
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