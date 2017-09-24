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Derbi Sonrası Beşiktaş'ı Ağır Fatura Bekliyor

DERBİ SONRASI BEŞİKTAŞ'I AĞIR FATURA BEKLİYOR

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından 3 kırmızı kart ve Şenol Güneş'in atılmasıyla çıkan Beşiktaş, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçında birçok eksikle mücadele edecek.

Tarih : 24 Eylül 2017, 12:30
Puan Ver : Derbi Sonrası Beşiktaş'ı Ağır Fatura Bekliyor(9/10)5

Trabzonspor maçı öncesinde Oğuzhan Özyakup, Atiba ve Quaresma'yı kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de gelecek hafta takımın başında olamayacak.

Çift sarı karttan otomatik olarak bir maç oynayamayacak olan Quaresma'nın ihraç kararından sonra orta hakeme ve 4.hakeme yönelik sözlerinden sonra gözler hakem raporlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

QUARESMA'NIN CEZASI SEVKE BAĞLI OLACAK

İhraç sonrasında PFDK'ya sevk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Quaresma, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı sözlerden sevk edilirse 1-2 maç, hakaretten sevk edilirse 3 maç ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

ŞENOL GÜNEŞ EN AZ 1 MAÇ YOK

Fenerbahçe maçında tribüne gönderilen Şenol Güneş, otomatik olarak 1 maç yedek kulübesinde olamayacak. Güneş'in cezasının temsilci ve hakem raporlarına bağlı olarak 3-4 maça çıkabilme ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş maçını tribünden izleyen Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir kısmının Beşiktaş maçında toplu halde küfür ve saha olaylarından dolayı sarı-lacivertli takımın bundan sonraki ilk iç saha maçını tribünden izleyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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