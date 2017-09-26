Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında maçtan çok hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar konuşuldu. Verdiği tartışmalı kararlarla gündeme gelen Ali Palabıyık'a Bilal Küçükşengün isimli bir taraftar dava açtı. Küçükşengün, İddaa'da Beşiktaş lehine 50 TL yatırdığını ve hakem Ali Palabıyık'ın kararlarından dolayı maddi ve manevi zarara uğradığını öne sürürerek Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Başvuru şu şekilde;

"HAKEM CİDDİ HATALAR YAPMIŞTIR"

"23 Eylül Cumartesi akşamı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta hakem maçın sonucuna direk tesir eden ciddi hatalar yapmıştır. Bu hatalar sonucunda uğradığım maddi zararın tazminini talep ediyorum.

"GÖZLEMCİ RAPORU ÇOK NET"

Maçta bir çok tartışmalı pozisyon olmakla birlikte, tüm spor otoriteleri tarafından oybirliğiyle hakemin kusurlu olarak görüldüğü ve maçın sonucunu direk olarak etkileyen iki pozisyon vardır. Birincisi Negredonun attığı ama ofsayt gerekçesiyle verilmeyen nizami gol. Diğeri ise, Cenk'in verilmeyen penaltısıdır. Gözlemci raporu çok net. Mahkeme dosyasına anılan gözlemci raporunun celbini istiyoruz.

"ZARARIM KARŞILANSIN"

Ayrıca, hakem hocalarından oluşacak bilirkişi heyeti atanmasını ve maçtaki hakem hataların tespiti ile bu hataların maçın sonucuna tesiri konusunda rapor alınmasını ve nihayetinde, hakemin kusuru sabit olduğunda uğradığımız maddi ve manevi zararın tazminini talep ediyorum."

Kaynak: haberinburada