DERBİDE MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU
Bugün Akşam saat 19.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler belli oldu.
Süper Lig'de sezonun ilk derbisi geldi çattı. Lige iyi başlayamayan ancak yavaş yavaş form tutan Fenerbahçe, iki kulvarda iyi bir grafik sergileyen Beşiktaş'ı ağırlayacak.
İki takımın teknik patronları Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'in rekabeti de derbiye ayrı bir hava katıyor. Kocaman, alınacak galibiyetle yeniden şampiyonluk yarışına girmenin hesaplarını yapıyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neto, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Ekici, Ozan, Valbuena, Janssen, Giuliano
BEŞİKTAŞ: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk
Kaynak: haberinburada
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