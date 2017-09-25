DERBİYE DAMGA VURAN OZAN'IN SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Özel antrenör ile çalışan ve diyet programları ile zayıflayan Fenerbahçeli Ozan Tufan, takımının en etkili isimlerinden biri oldu.
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ozan Tufan oldu. Sezon başı takımdan gönderilmesi planlanan futbolcu aradığı şartlarda yurt dışında kulüp bulamamış ve takımda kalmıştı.
Ardından teknik direktör Kocaman'ın yakından ilgilenmeye başladığı futbolcu, özel antrenör ile çalışmaya başlamış ve diyet programları ile ideal kilosuna ulaştı.
EN ETKİLİ İSİMLERDEN BİRİ OLDU
Bu sayede fizik kapasitesini arttıran Ozan, orjinal pozisyonunda oynamaya başlayınca takımın en etkili isimlerinden biri haline geldi. Geçen sezon Mehmet Topal ve Souza'nın önünde oyun kurmaya çalışan genç futbolcu, bunun sıkıntısını yaşıyordu. Tribünlerden gelen protestolarla birlikte özgüven problemi yaşayan Ozan, yeni sezonla birlikte gerçek kimliğine büründü.
ESKİ YERİNDE OYNUYOR
Bunda en büyük etken "8 numara" pozisyonunda oynaması oldu. Bursaspor'da bu bölgedeki performansıyla yıldızlaşan futbolcunun önünde şimdi oyun kuracak Mehmet Ekici arkasında ise savunmaya destek veren Souza forma giyiyor. Ozan bu sayede oyunu iki yönlü oynayabiliyor. İleri çıkışlarıyla etkili fırsatlar yakalarken, savunmaya da katkı sağlayıp önemli müdahalelerde bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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