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Derbiye yoğun ilgi

DERBİYE YOĞUN İLGİ

Dün genel satışa çıkan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletlerine sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bir günde 21 bin 500'den fazla bilet satıldı.

Tarih : 22 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Derbiye Yoğun İlgi(6/10)2

Fenerbahçeli taraftarlar, derbinin dün genel satısa çıkan biletlerine yogun ilgi gösteriyor. Maçın ful çekmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpten dün öglen saatlerinde yapılan açıklamada kombine ve deplasman tribünleri hariç 21 bin 500'ün üzerinde bilet satıldıgı bildirildi.

Bu arada yönetimin, derbi için kombinelerini sosyal medyadan ekstra ücretle satanları belirleyip kartlarının herhangi bir para iadesi yapılmadan iptal edecegi bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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