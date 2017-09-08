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Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim

DERS KİTABINA GİREN KUTUP AYILI KARİKATÜRLE İLGİLİ TARTIŞMALARA ÇİZERİ CEVAP VERDİ: SORSANIZ SÖYLERDİM

Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı'nda uygunsuz hareket yapan kutup ayılı karikatüre tepki yağdı. Karikatürü kitapta izinsiz olarak kullanılan Selçuk Erdem ise "Sorsaydınız okul kitabı için uygun olmadığını söylerdim" dedi.

Tarih : 08 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim(5/10)1

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul kitabı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. 6'ncı sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı'nda yer alan bir karikatürde kutup ayısının yaptığı uygunsuz hareket eğitim camiasında tepkiye neden olurken, uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitabın toplatıldığı öne sürüldü.

TALİM TERBİYE KURULU'NUN İZNİYLE BASILDI

2017- 2018 eğitim- öğretim yılında okutulacak kitaplar okullara ulaştırıldı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun izni ile basılan ders kitaplarında yer alan soruların içeriği ve bazı görseller tartışmalara konu oldu. Dikkat çeken görsellerden biri de 6'ncı Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı'nda yer aldı.

UYGUNSUZ HAREKETE TEPKİ YAĞDI

Talim Terbiye Kurulu'nun 10.02.2017 tarih ve 7 sayılı kurul kararıyla 2017- 2018 öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen ve öğrencilere ücretsiz verilen kitap paketinin içinde yer alar kitabın 13'üncü sayfasında bulunan 8 karikatür şaşırttı. 'Karikatürü yorumlayalım' başlıklı etkinlikte, karikatürist Selçuk Erdem'in buz parçası üzerindeki bir kutup ayısının sudaki bir adama pençesini uzatarak, konuşma balonunda 'Tut elimi' demesi tasvir ediliyor. Yapılacak çalışmada ise öğrencilerin karikatürün iletisi üzerinde düşünmesi ve düşüncelerini arkadaşları ile paylaşması isteniyor. Ancak ayının pençesi ile yaptığı uygunsuz hareketi içeren karikatürün ders kitabında yer alması eğitim camiasında tepki çekti.

"SORSAYDINIZ, SÖYLERDİM"

Konuyla ilgili karikatürün sahibi Selçuk Erdem, yayınladığı mesajda "Karikatürleri izin almadan kullanırsanız başınıza bunlar gelir. Bana sorsaydınız okul kitabı için uygun olmadığını söylerdim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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