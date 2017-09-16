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DERS KİTAPLARINDAKİ KUTUP AYISI KARİKATÜRÜNÜ ÖĞRETMENLER YIRTACAK


Ders Kitaplarındaki Kutup Ayısı Karikatürünü Öğretmenler Yırtacak
Tarih : 16 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Ders Kitaplarındaki Kutup Ayısı Karikatürünü Öğretmenler Yırtacak(10/10)6

6. sınır ders kitaplarında yaşanan kutup ayılı karikatürün ders kitaplarından henüz imha edilmediği, kitaplardaki sayfanın öğretmenler tarafından yırtıldıktan sonra dağıtılacağı öğrenildi. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, "Bu sayfanın imha edilmesi gerekiyor diye arkadaşlarımıza talimat gönderdik" dedi.

UYGUNSUZ HAREKET YAPAN KUTUP AYISI

Gazete Habertürk'ün haberine göre; yeni müfredat ders kitapları yayımlandığında tartışılan konulardan biri de 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı'nda uygunsuz hareket yapan kutup ayısı karikatürü oldu.

"ARKADAŞLARIMIZA TALİMAT GÖNDERDİK"

Karikatürist Selçuk Erdem'in kutup ayısının pençesi ile yaptığı uygunsuz karikatürün ders kitabına nasıl girdiği tartışılırken, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş karikatürün kitabın bir sayfasında bir milimetre civarında yer kapladığını söyleyerek, "Bu sayfanın imha edilmesi gerekiyor diye arkadaşlarımıza talimat gönderdik. Bütün il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz öğrencilere dağıtılmak üzere bekletilen Türkçe 6. Sınıf kitaplarından sayfa 13'ü imha etmiş durumdalar. Öğrencilerimizin eline gitmeyecek" dedi.

ÖĞRETMENLER İMHA EDECEK

Kitapların okullara ulaşmasıyla "kutup ayılı" karikatürün olduğu sayfanın "imha" edilmediği ortaya çıktı. Okul yönetimleri kitaplardan bu sayfaları yırtma görevini öğretmenlere verdi. Öğretmenler öğrencilere dağıtmadan önce bu sayfaları yırtacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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