DEV DENİZ KAPLUMBAĞASINI SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARMAK İÇİN SEFERBER OLDU
Meksika'ya turist olarak gelen Amerikalı adam, kanala sıkışmış deniz kaplumbağasını kurtarmak için her şeyi yaptı.
Meksika'ya gelen Amerikalı turist, arabasıyla giderken, kanala sıkışmış halde hareketsiz duran dev bir deniz kaplumbağası gördü. Yardıma koşan adam, kaplumbağanın denize dönmesini sağladı.
" 'HEMEN YARDIM ETMELİYİM' DİYE DÜŞÜNDÜM"
Meksika'ya gelen, Steve Booker isimli turist olayı şöyle anlattı; "Deniz kaplumbağasını kanala sıkışmış bir halde buldum. Önce ölü sandım ama sonra gözlerini kırptığını gördüm. 'Hemen yardım etmeliyim' diye düşündüm. Bu yüzden yolun karşısına geçip ona yardım ettim.
"KABUĞU KIRIKTI VE BURNU KANIYORDU"
Booker şöyle devam etti; "Yanına gittiğimde burnu kanıyordu ve kabuğu kırılmıştı. Umarım yakın zamanda iyileşir."
Dev deniz kaplumbağası denize ulaşana kadar bekleyen yardımsever adam, kurtarma anını kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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