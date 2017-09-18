Bursa'da ağlara takılan biri 700 diğeri 500 kilogram olan köpek balıkları ilgi odağı oldu. Dev köpek balıklarını taşımak mümkün olmayınca balıkçıların imdadına forklift yetişti.

Bursa Karacabey Boğazı'nda sardalye ağlarına takılan 4 metre boyunda yarım tonluk köpek balığı ilgi odağı oldu.

Dev köpek balığını taşımak mümkün olmayınca balıkçıların imdadına forklift operatörü yetişti. Balıkçı Ömer Kocaman, camgöz diye isimlendirilen köpek balığının kıyıdan 6 mil uzakta yüzdüğünü bu nedenle insanlara zarar vermesinin söz konusu olmadığını belirterek, vatandaşların tedirgin olmamasına gerek olmadığını söyledi.

BİRİ 700 DİĞERİ 500 KİLOGRAM

Geçtiğimiz gece vira bismillah diyerek Karacabey Boğazı'ndan denize açılan Bursalı balıkçıların ağına biri 700 diğeri 500 kilogram ağırlıklarında 2 adet Camgöz denilen köpek balığı takıldı.

MANİSA VE BURSA'DA SERGİLENECEK

Teknedeki vinç yardımıyla köpek balıklarını güçlükle tekneye çeken balıkçılar daha sonra dev balıkları limana getirdi. 700 kilogram ağırlığındaki balık sergilenmek üzere Manisa'ya gönderilirken 500 kilogram ağırlığındaki balık ise Bursa'ya götürüldü.

10 KİŞİLİK EKİP İNDİRDİ

Kocaman Balıkçılığın Beşevler Mahallesindeki restoranına getirilen dev köpek balığını getirildiği araçtan 10 kişilik ekip indirdi. Ancak taşımakta güçlük çekilince devreye iş yerine çağırılan forklift operatörü girdi. Forklifte kalın halatla bağlanan balık baş aşağı asılarak sergilendi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma Bölümü'ne deney amaçlı verilecek olan dev köpek balığının özellikle ağzı ve dişleri görenleri hayrete düşürdü. Testereyi andıran dişleri yakından görenleri hayretler içinde bıraktı. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdiği köpek balığını cep telefonları ile görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise köpek balığı ile hatıra fotoğraf çektirdi.

İNSANLARIN YÜZDÜĞÜ YERDE YÜZMÜYOR

Balıkçı Ömer Kocaman, Dün gece saat 04.30 civarlarında yakalandı. Yanlız bunun bir eşi daha vardı. 700 kilo civarındaydı onu Manisa'daki mağazamıza yolladık. İkisi bir arada gelince tayfalar arasında biraz endişe olmuş. Ancak teknedeki vinçler 50 tona kadar yük kaldırabildiği için arkadaşlar tekneye çekmişler. Marmara'da sürekli görülen bir cins köpekbalığı. İnsanların yüzdüğü mesafelere gelmediği için bir sorun teşkil etmiyor" dedi.

Kaynak: haberinburada