DEV PETROL ARAMA PLATFORMU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Bahama bayraklı, 115 metre boyunda ve 75 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Alınan bilgiye göre, Romanya'nın Constanta Limanı'na gitmek üzere İspanya'nın Las Palmas Limanı'ndan yola çıkan, 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, saat 11.45'de boğaza giriş yaptı.
BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
Saat 13.45'te Çanakkale önlerine ulaşan platformun geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-1", "Kurtarma-9", "Kurtarma-10" römorkörleri ve hızlı tahlisiye botuyla refakat edilen platformun geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiği normale dönecek.
Kaynak: haberinburada
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