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Devlet Bahçeli 25 Eylül'deki Referanduma Sert Çıktı: Kürdistan Provasına İzin Verilmemeli

DEVLET BAHÇELİ 25 EYLÜL'DEKİ REFERANDUMA SERT ÇIKTI: KÜRDİSTAN PROVASINA İZİN VERİLMEMELİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Isparta'daki konuşmasında, 25 Eylül referandumuna değindi. Bahçeli, "Bu referandum, Kürdistan provasıdır. Asla izin verilmemeli" diyerek sert çıktı.

Tarih : 09 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Devlet Bahçeli 25 Eylül'deki Referanduma Sert Çıktı: Kürdistan Provasına İzin Verilmemeli(10/10)6

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'taki referanduma ilişkin, "25 Eylül'deki referandum ile Kürdistan'ın provası yapılacaktır. Asla izin verilmemelidir" açıklamasında bulundu

"IŞID'İ BAHANE EDİP PKK/PYD'YE İMKANLAR SUNUYORLAR"

"25 Eylül'deki referandum ile Kürdistan'ın provası yapılacaktır." bu duruma asla izin verilmemesi gerektiğini söyledi. İdlib üzerinden yeni ve vahşi bir hesap daha ortaya konacağını belirten Bahçeli, "Bu tuzağa karşı dikkatli olunmak zorundadır. IŞİD bahanesiyle PKK-PYD'ye görülmemiş imkanlar sunanlar, Barzani'yi referandum için teşvik etmektedir." ifadelerinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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