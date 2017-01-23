DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Biri ölü, biri sağ ele geçirilen DHKP-C üyesi iki teröristin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yapma anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı
Tekirdağ'da biri ölü, biri sağ ele geçirilen DHKP-C üyesi iki teröristin, İl Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yapma anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.
TEKİRDAĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPMIŞLAR
İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına lav silahıyla düzenlenen saldırıların ardından polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ile emniyet yakınlarında yakalanan Şerif T'nin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde saldırı amaçlı keşif yaptıkları belirlendi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Karpat ve Şerif T, İl Emniyet Müdürlüğü önünden ellişer metre arayla geçerek keşif yapıyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar