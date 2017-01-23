Biri ölü, biri sağ ele geçirilen DHKP-C üyesi iki teröristin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yapma anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı



Tekirdağ'da biri ölü, biri sağ ele geçirilen DHKP-C üyesi iki teröristin, İl Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yapma anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.







TEKİRDAĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPMIŞLAR







İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına lav silahıyla düzenlenen saldırıların ardından polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ile emniyet yakınlarında yakalanan Şerif T'nin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde saldırı amaçlı keşif yaptıkları belirlendi.







Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Karpat ve Şerif T, İl Emniyet Müdürlüğü önünden ellişer metre arayla geçerek keşif yapıyor.







kaynak:sabah