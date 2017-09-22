DİEGO COSTA YENİDEN ATLETİCO MADRİD'DE
Chelsea'nin İspanyol oyuncusu Diego Costa, uzun süren görüşmelerin ardından 65 milyon Euro bedelle yeniden eski takımı Atletico Madrid'e dönüyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ancak Londra ekibinin Menajeri Antonio Conte ile anlaşamadığı için kadro dışı bırakılan Diego Costa, eski takımı Atletico Madrid'e geri dönüyor. Chelsea ile Atletico Madrid kulüpleri arasında uzun süredir devam eden pazarlıkların olumlu sonuçlandığı belirtiliyor. Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Diego Costa'nın önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
BONSERVİSİ BONUSLARLAR BERABER 65 MİLYON EURO
Londra ekibi, 2014 yılının temmuz ayında Atletico Madrid'den İngiliz temsilcisine gelen 28 yaşındaki Costa'nın transferi konusunda iki kulübün prensip anlaşmasına vardığını internet sitesinden duyurdu. İspanyol golcünün devam eden transfer yasağı nedeniyle eski takımına ocak ayında dönmesi beklenirken, bonuslarla birlikte transferin 65 milyon avroya ulaştığı basına yansıdı. Chelsea formasıyla toplam 120 maça çıkan Diego Costa 59 gole imza attı.
Kaynak: haberinburada
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