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DİKKAT, BAŞINIZA GELEBİLİR! KREDİ ÇEKTİĞİNİ 17 AY SONRA ÖĞRENDİ


Dikkat, başınıza gelebilir! Kredi çektiğini 17 ay sonra öğrendi
Tarih : 24 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Dikkat, Başınıza Gelebilir! Kredi Çektiğini 17 Ay Sonra Öğrendi(8/10)4

Bursa'da ihtiyaç kredisi almak için bankaların kredi faiz oranlarını araştırırken blgisayarda yanlışlıkla kredi talep tuşuna basan 45 yaşındaki Erdal Soğukpınar'ın kullanmadığı hesabına para yatırıldı. Banka, aylık kredi ödemelerini yatırılan bu paradan düzenli olarak 17 ay boyunca kesti. Hesapta yeterli bakiye kalmaması üzerine banka görevlileri Soğukpınar'ı ödeme yapması için uyardı. Hesap hareketlerini görünce şaşkına dönen Erdal Soğukpınar, soluğu Bursa Tüketiciler Derneği'nde aldı.

YANLIŞLIKLA KREDİ TALEP TUŞUNA BASTI, HESABINA KREDİ YATIRILDI

Bursa'da, bahçe çevrelerine çit yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Erdal Soğukpınar, 2016 yılının ocak ayında ihtiyacı olan krediyi çekmek için internet üzerinden bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. İnternete yabancı olan Soğukpınar, iddiaya göre, bir özel bankadan farkında olmadan yanlış bir tuşa basarak 3 bin lira kredi istedi. Bu isteği kabul eden banka, Soğukpınar'ın 2007 yılında açılan ve kullanılmayan hesabına kesintiler yapıldıktan sonra 2 bin 985 lira parayı, ayda 167.67 TL olarak 24 ay vadeli olarak ödemesi koşulu ile yatırdı. Banka, bu hesaptan ilk geri ödeme işlemini şubat ayında yaptı.

BANKADAN KREDİ ÇEKTİĞİNİ 17 AY SONRA ÖĞRENDİ

Soğukpınar, bankadan kredi çektiğini, aylık ödemelerin bu hesaptan yapıldığını, 17 ay sonra taksit için hesapta yeterli bakiye olmadığını bildiren banka görevlisinden duyunca şaşırdı. Yapılan incelemede, banka hesabına paranın yattığını ve daha sonra da banka tarafından taksitlerin bu paradan düzenli olarak tahsil edildiğini gören Soğukpınar, kalan ödemelerin durdurulması için Bursa Tüketiciler Derneği'ne giderek Başkan Sıtkı Yılmaz'dan yardım istedi. Başvuruyu inceleyeceklerini, bankadan bilgi alacaklarını söyleyen Sıtkı Yılmaz, "İlginç bir olay. Bankanın normal şartlarda hesaba para yatırıldığı zaman uyarı mesajı göndermesi gerekiyor. Erdal Soğukpınar bunun yollanmadığını söylüyor. Banka ile iletişime geçeceğiz. Araştıracağız. Hesap hareketlerine bakıp şikayetin takipçisi olacağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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