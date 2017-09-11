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Dikkat çekmemek için ilk rekatı kılıp hırsızlık yaptı!

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN İLK REKATI KILIP HIRSIZLIK YAPTI!

Ankara'da bir camide öğle namazının 4 rekat sünnetini kıldıktan sonra bir vatandaşın cep telefonu ile cüzdanını çalıp kayıplara karışan hırsız, kameralara yansıdı.

Tarih : 11 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Dikkat Çekmemek İçin İlk Rekatı Kılıp Hırsızlık Yaptı!(5/10)1

Başkent'te hırsızlık yapmak için girdiği camide öğle namazının 4 rekat sünnetini kıldıktan sonra cemaat tekrar namaza durunca bir vatandaşın cep telefonu ile cüzdanını çalıp kayıplara karışan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı.

CEMAATLE BERABER NAMAZ KILDI

Olay, Çankaya ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Cebeci Camii'nde meydana geldi. Kurban Bayramı'nın 3. günü öğle namazı vaktinde camiye gelen hırsız, cemaatin kendisini fark etmemesi için cemaat ile birlikte namaza durdu.

TELEFON VE CÜZDAN ÇALDI

Öğle namazının 4 rekat sünnetini kıldıktan sonra cemaatin tekrar namaza durmasını bekleyen hırsız, bir süre sonra harekete geçti. Namaza durmadan önce bir vatandaşın telefon ile cüzdanını minberin basamağına koyduğunu fark eden hırsız, vatandaşın cep telefonu ile cüzdanını alarak kayıplara karıştı. Namaz bittikten sonra telefon ve cüzdanının çalındığını fark eden Halil Alan, güvenlik kamerası kayıtlarını da alarak durumu polise bildirdi.

15 GÜN İÇİNDE 3 KEZ HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU

Bir yıl içerisinde aynı hırsız tarafından ikinci kez telefonunun çalındığını söyleyen Alan, cüzdanındaki bin 200 lira nakit para ile değeri bin 300 lira olan telefonunun çalındığını ifade etti. Daha önce de başka hırsızlar tarafından 15 gün içerisinde 3 defa ayakkabısının çalındığını kaydeden Alan, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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