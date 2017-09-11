DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN İLK REKATI KILIP HIRSIZLIK YAPTI!
Ankara'da bir camide öğle namazının 4 rekat sünnetini kıldıktan sonra bir vatandaşın cep telefonu ile cüzdanını çalıp kayıplara karışan hırsız, kameralara yansıdı.
Başkent'te hırsızlık yapmak için girdiği camide öğle namazının 4 rekat sünnetini kıldıktan sonra cemaat tekrar namaza durunca bir vatandaşın cep telefonu ile cüzdanını çalıp kayıplara karışan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı.
CEMAATLE BERABER NAMAZ KILDI
Olay, Çankaya ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Cebeci Camii'nde meydana geldi. Kurban Bayramı'nın 3. günü öğle namazı vaktinde camiye gelen hırsız, cemaatin kendisini fark etmemesi için cemaat ile birlikte namaza durdu.
TELEFON VE CÜZDAN ÇALDI
Öğle namazının 4 rekat sünnetini kıldıktan sonra cemaatin tekrar namaza durmasını bekleyen hırsız, bir süre sonra harekete geçti. Namaza durmadan önce bir vatandaşın telefon ile cüzdanını minberin basamağına koyduğunu fark eden hırsız, vatandaşın cep telefonu ile cüzdanını alarak kayıplara karıştı. Namaz bittikten sonra telefon ve cüzdanının çalındığını fark eden Halil Alan, güvenlik kamerası kayıtlarını da alarak durumu polise bildirdi.
15 GÜN İÇİNDE 3 KEZ HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU
Bir yıl içerisinde aynı hırsız tarafından ikinci kez telefonunun çalındığını söyleyen Alan, cüzdanındaki bin 200 lira nakit para ile değeri bin 300 lira olan telefonunun çalındığını ifade etti. Daha önce de başka hırsızlar tarafından 15 gün içerisinde 3 defa ayakkabısının çalındığını kaydeden Alan, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar