DİKKAT! LİBYA'DAN GELEN ÇÖL SICAKLARI, EYLÜLDE KAVURACAK
Günlerdir uyarısı yapılan sıcak hava dalgası yarından itibaren etkisini gösterecek. Türkiy'ye yarın Libya'dan sıcak hava dalgası geliyor. Ülke genelinde aşırı sıcaklıklar yaşanacak. Sıcaklıklar eylül ayına göre çok yüksek olacak. Ülke genelinde sıcaklık ortalamayı 5-9 derece aşacak. Sıcak hava pazar ve çarşamba günleri arasında etkili olacak .
İSTANBUL 34 DERECEYİ GÖRECEK
İstanbul'da pazar, pazartesi ve salı günleri günleri gündüz hissedilen sıcaklığın 34 derece, gece ise 20 derece olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın azalmaya başlayacağı 23 Eylül'de sıcaklığın 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İstanbul'da eylül ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 24 derece, ortalama yağışlı gün sayısı ise 7.
SICAKLIKLAR YARINDAN İTİBAREN YÜKSELİYOR
Sonbahar aylarına giriş yapmamıza rağmen hava sıcaklıkları dönem dönem artmaya devam ediyor. Mevsim nomrallerinin üzerinde seyreden sıcaklar yarından itibaren daha da yükselecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
Bursa: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
Kaynak: haberinburada
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