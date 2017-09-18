İstanbul'dan Zonguldak'a gelen bir otobüsün şoförü, seyahat halindeyken önce sigara yaktı, ardından selfie çekti.

YOLCULARIN HAYATINI HİÇE SAYDI

İstanbul'dan Zonguldak'a gelen özel bir otobüs firması şoförü otobüste bulunan onlarca yolcunun hayatını hiçe sayarak ölüme meydan okudu. Seyir halindeyken ilk olarak sigara içen otobüs şoförü ardından cep telefonu ile selfie çekerek otobüste bulunan yolcuları tehlikeye attı.

YOLCU O ANLARI KAYDETTİ

Telefonla ilgilenirken zaman zaman şeritten çıktığı görülen otobüs şoförünün bu hareketleri otobüste bulunan bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: haberinburada