Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Myanmar'daki şehitliklerimiz birer emanet olarak görülmekte, bu emanetleri en titiz ve duyarlı biçimde koruma azmiyle hareket edilmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Myanmar'daki Türk şehitlikleri hakkında bugün yayınlanan bir makale hakkındaki soruyu cevapladı.

Myanmar'daki Türk şehitlikleri hakkında bugün bir gazetede yayınlanan makalede birtakım çarpıtılmış iddialara yer verildiğini aktaran Müftüoğlu, şöyle konuştu:

"GAZETEDEKİ YAZI MAKSATLIDIR"

Türkiye'nin Myanmar'da devam eden krize çözüm bulma, Müslüman Rohingya halkına insani yardım ulaştırma konularındaki yoğun çabalarının yegane umut olarak görüldüğü ve uluslararası toplumca takdir edildiği bir sırada, bu tarz bir yazının ne maksatla kaleme alındığı açıktır.

"ŞEHİTLİK, ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA YARAŞIR NİTELİKTEDİR"

Thayet Şehitliğimiz, güç yerel koşullara ve Myanmar'daki çeşitli hassasiyetlere rağmen uzun ve zorlu bir çalışmanın sonucunda, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Myanmar'a resmi ziyareti sırasında Haziran 2016'da açılmıştır. Şehitliğimiz gerek mimari tasarımı gerek inşasında kullanılan en yüksek kalitedeki malzeme itibariyle iftihar edilecek bir anıt olarak şehitlerimizin aziz hatırasına yaraşır niteliktedir.

"ŞEHİTLİĞİN BAKIM VE KORUMASI TİTİZLİKLE YAPILMAKTADIR"

Thayet Şehitliği'nin Myanmar Büyükelçiliği mensupları tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini belirten Müftüoğlu, şehitliğin bakımı ve korunması, Thayet Şehri yerel makamlarıyla yakın işbirliği içinde titizlikle sürdürülmekte olduğunu ifade etti. Myanmar ordusunun kontrolünde bulunan Meikhtila Şehitliği'nin inşasının bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle durdurulduğunu aktaran Müftüoğu, şu açıklamalarda bulundu:

"ŞEHİTLİKLERİMİZ BİR EMANET OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR"

Myanmar'daki Meikhtila Şehitliğimiz ise Myanmar ordusuna ait askeri bir bölgede yer almaktadır. Şehitliğimizin yeniden inşasına 2013 yılında başlanmıştır. Ancak o dönemde bölgede meydana gelen şiddetli toplumlararası çatışmalar nedeniyle inşa süreci Myanmar makamlarının talebi üzerine durdurulmuştur. Meikhtila Şehitliğimizin inşasına yeniden başlanması için Myanmar makamları nezdindeki girişimlerimiz aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. Myanmar'daki Şehitliklerimiz birer emanet olarak görülmekte, bu emanetleri en titiz ve duyarlı biçimde koruma azmiyle hareket edilmektedir.

Kaynak: haberinburada