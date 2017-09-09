Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya yönelik bir seyahat uyarısı yayınladı.

Uyarıda, "Almanya'da yaşayan ve bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımız tedbirli olsun, siyasi tartışmalara girmesin" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: haberinburada