Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Irak'taki Türk vatandaşlarına uçuşlar sona ermeden bölgeden ayrılın uyarısında bulunuldu.

İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

UÇUŞLAR ASKIYA ALINMADAN BÖLGEDEN AYRILIN

"Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2017, Cuma günü yerel saatle 18: 00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların (Irak havayolu şirketlerinin Irak içi uçuşları hariç) askıya alınacağını açıklamıştır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında bu gelişmeyi dikkate almaları ve IKB'de kalmaları zorunluluk arzetmediği takdirde uçuşlar askıya alınmadan bölgeden ayrılmalarında fayda görülmektedir"

KARŞILIKLI SEFER DÜZENLENMEYECEK

Bu çerçevede, anılan tarihten itibaren ülkemizle Erbil ve Süleymaniye arasında karşılıklı sefer düzenlenmesi mümkün olamayacaktır. Anılan tarih ve saate kadar ülkemizle Erbil ve Süleymaniye arasındaki güzergahlarda yapılacak uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

ERBİL'E UÇUŞLAR CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan referandumun ardından Barzani'ye yaptırım üstüne yaptırım geliyor. Irak'ın Erbil'e uçuşlarını durdurmasının ve İran'ın kara ile hava sınırını Barzani'ye kapatmasının ardından Erbil'e yönelik tüm yabancı uçuşlar cuma günü sona eriyor.

Kaynak: haberinburada