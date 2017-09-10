Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'da yaşayan ve bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarından tedbirli olmaları, yabancı düşmanı ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerini istediği açıklama Alman muhalif lider Schulz'ı kızdırdı. Schulz, "Almanya, Türkiye'den aşağılamayı kabul edecek bir ülke değildir" ifadelerini kullandı.

MERKEL: HER TÜRK VATANDAŞI ÜLKEMİZE SEYAHAT EDEBİLİR

Türkiye'nin seyehat uyarısıyla ilgili Merkel "Şunu açık bir biçimde ifade etmek istiyorum. Her Türk vatandaşı ülkemize seyahat edebilir. Bizim ülkemizde hiçbir gazeteci tutuklanmıyor, hiçbir gazeteci gözaltına alınmıyor, ülkemizde fikir özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri geçerli. Biz de bundan gurur duyuyoruz" diye konuştu. Alman muhalefet lideri Schulz ise Türkiye'nin seyehat uyarısına tepki gösterdi.

SCHULZ, UYARIYA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Martin Schulz Ankara'yı seyahat uyarısı nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Deutsche Welle'nin haberine göre Mainz'da yaptığı bir seçim etkinliğinde konuşan Schulz "Ankara'daki hükümet ölçüyü kaçırıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler Ankara'nın sistematik bir şekilde yürütmeye çalıştığı gibi olmamalıdır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE AŞAĞILADI"

Schulz durumun böyle devam etmesi halinde "Almanya, Türkiye'den aşağılamayı kabul edecek bir ülke değildir" ifadelerini kullandı. Schulz, Türkiye'nin kabul edilemez ve tehlikeli bir biçimde, uluslararası ilişkilerin ve Avrupa'nın tüm ilkelerinden uzaklaştığını söylerken, Türk hükümetini bu yolu bırakıp yapıcı işbirliğine dönmeye çağırdı.

Kaynak: haberinburada