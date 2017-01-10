

1.Dişleri bir “alet” olarak kullanmak



Şişe kapaklarını açmak, iplik koparmak, çivi taşımak, pipo ısırmak, yemiş kabuklarını kırmak, çok fazla çekirdek yemek, buz ısırmak… Dişleri sert cisimlerle sürekli temasa zorlamak öncelikle mine tabakasında aşınmalara, çatlaklara, ciddi kırıklara, hatta diş kayıplarına varan sıkıntılı durumlara yol açabiliyor. Örneğin buz ısırmak hem sert bir yüzeyle dişleri zorlarken, hem de termal şok yaşanmasına sebep oluyor. Termal şok da; dişin içindeki sinir ve damar dokularının aşırı ısı değişikliği nedeniyle hassasiyetine ve sık tekrarlarında da nekrozuna, yani ölmesine neden olabiliyor.



2.Tırnak yemek, kalem ısırmak



Tırnak yemek ya da herhangi bir şeyi ısırıp kemirmeye çalışmak, tırnaklarda olduğu kadar dişlerde de şekil ve pozisyon bozukluklarına, hatta aşınmalara sebep olabiliyor.



3.Fazla şekerli ve rafine gıdalar yemek



Çok fazla şekerli ve rafine gıdalarla beslenmek ağız içindeki asit seviyesini arttırarak çürük riskini oldukça yükseltiyor. Şekerli ve çokça işlemden geçmiş paketli gıdalar diş yüzeylerine kolaylıkla yapışıyor ve çok zor temizleniyor. Bunlar yerine lifli, şeker seviyeleri düşük, çiğ veya az pişmiş sebze meyve gibi besinleri daha sık yemek, besinler tüketilirken bile diş yüzeylerinde fonksiyonel bir temizlik gerçekleşmesini sağlıyor.







Özellikle atıştırmalık halinde şekerli ve rafine gıdalar yeniliyorsa, arkasından mutlaka ağzı çalkalamak, akşam yemeğinden sonra atıştırılıyorsa, diş fırçalamayı yatmadan hemen önce yapmak gerekiyor.



4.Asitli içecekleri tercih etmek



Asitli içecekler mine tabakasını yumuşatıyor ve içerdikleri aşırı miktarda şeker nedeniyle ağız içinde çürük oluşumu için en uygun şartları sağlıyor. Bu nedenle asitli içecekler yerine asitsiz ve şeker ilavesiz meyve suları veya süt benzeri doğal içecekler tercih edilmeli.



5.Çay ve kahveyi abartmak



Çok fazla çay veya kahve tüketmek diş yüzeylerinde birikimlere sebep olduğu için tavsiye edilmiyor. Diş yüzeyinde renklenmeler ve birikimler,kişilerin bunları temizlemek için dişleri daha sert fırçalamalarına veya aşındırıcı diş macunlarına yönelmelerine, dolayısıyla da diş yüzeylerinde çizik ile aşınmalara yol açıyor. Pürüzleşen diş yüzeyleri de daha kolay renkleniyor, temizlenseler bile tekrar kirlenmeleri daha kolay oluyor.



6.Sigara veya tütün içmek



Sigara içerken, içe çekilen kızgın duman ağız içi dokularda haşlanma etkisi yaparak dokuların kalınlaşmalarına ve bunun sonucunda da diş eti hastalıkları gibi sinsice ciddi yıkımlara sebep olan hastalıkların gizli kalmalarına sebep oluyor. Normalde hasta dokularda görülen ödem, kızarıklık ve kanamalar sigara kullananlarda maskeleniyor. Diş eti dokularının dolaşımı da bozulduğu için ağız içi yaralar çok daha geç iyileşiyor. Diş yüzeylerinde oluşan birikim ve renklenmeler, kötü ağız kokusu, hatta ağız içi kanserlere yatkınlık artıyor.



7.Diş sıkmak veya gıcırdatmak



Toplumda oldukça sık rastlanan “parafonksiyon”, yani fonksiyon dışı hareket olarak adlandırılan bu durum; dişlerde dişeti seviyesine kadar varabilen ciddi aşınmalara, çene eklemi rahatsızlıklarına ve çiğneme kaslarında hastalıklara sebep olabiliyor. Ayrıca yüzde aşırı gelişmiş çene kasları nedeniyle köşeli çene; aşınan dişler nedeniyle burun ucu ile çene arasındaki mesafenin azalması sonucu da; dişsiz, yaşlı bir görüntü oluşmasına yol açabiliyor.







kaynak:sonhaber