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dişlerini beyazlatmak isteyenlere püf nokta

DİŞLERİNİ BEYAZLATMAK İSTEYENLERE PÜF NOKTA

Zamanla sararan dişlerimizin bu görüntüsü özgüvenimizi azaltabiliyor.İşte diş sararmasını engellemenin ve bembeyaz dişlere sahip olmanın püf noktası...

Tarih : 18 Ocak 2017, 15:28
Puan Ver : Dişlerini Beyazlatmak İsteyenlere Püf Nokta(6/10)5


Çay, kahve ve sigaradan sararan dişlerinizin yeniden bembeyaz olması için haftada bir defa, diş fırçasına 1 çay kaşığı karbonat koyarak kuru kuruya iyice fırçalayın ve sonra normal diş macunu kullanarak fırçalayıp durulayın. Bakın göreceksiniz dişleriniz ışıl ışıl bembeyaz olacak ve bu uygulamayla dişlerde tartar yani kireç oluşumu da engellenmiş olacaktır.



Karbonatı bir küçük kaseye koyup, üzerine limon ve sirke damlatarak bu karışıma fırçanızı bandırıp bununla da fırçalayabilirsiniz.



 



kaynak:sabah








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